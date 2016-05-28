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غدًا… استكمال محاكمة المتهمين بـ “اقتحام قسم كرداسة”

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غدًا… استكمال محاكمة المتهمين بـ “اقتحام قسم كرداسة” غدًا… استكمال محاكمة المتهمين بـ “اقتحام قسم كرداسة”

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، غدًا الأحد، ثاني جلسات إعادة محاكمة ١٥٥متهمًا ، في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه، و 12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
> كانت محكمة النقض قد قضت في شهر فبراير الماضي، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 149 شخصًا وسجن آخر لمدة 10 سنوات في القضية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أن قضت في شهر فبراير 2015 ، بمعاقبة 183 متهمًا بالإعدام شنقا “بينهم هاربين” ومعاقبة متهم “حدث” بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين إثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق إثنين آخرين نظرًا لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى.

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