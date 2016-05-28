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10 عادات يحمى بها خبراء القلب أنفسهم من الأزمات القلبية

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10 عادات يحمى بها خبراء القلب أنفسهم من الأزمات القلبية 10 عادات يحمى بها خبراء القلب أنفسهم من الأزمات القلبية
أمراض القلب والأوعية الدموية هى المسبب الأول للوفاة فى العالم، حيث يموت بها أكثر من 17.5 مليون شخص سنويا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وتمثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية 80% منها.

ونسلط الضوء فى هذا التقرير على مجموعة من أهم النصائح التى يتبعها خبراء القلب بأنفسهم كى يقللوا خطر إصابتهم بأمراض القلب القاتلة، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.الحصول على القدر الكافى من النوم بما لا يقل عن 8 ساعات، وهو أمر ضرروى لضبط ضغط الدم، والحد من الإصابة بأمراض القلب.

2.ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام: فبجانب أنها تساهم فى تحسين الصحة بشكل عام، وتعزيز مستويات الطاقة، فهى تساهم أيضا فى الحد من القلق والتوتر، وبالتالى تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بدوره فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3.صعود الدرج وعدم استخدام المصعد من العادات الصحية التى يتبعها الكثير من الأطباء لتحسين صحة قلوبهم والحد من فرص الإصابة بالأمراض التى تصيبها.

4.وزن الجسم يوميا، وبالتالى اكتشاف أى زيادة فى الوزن بشكل مبكر واتباع نظام غذائى مشدد فورى للتخلص من الزائدة، المعروفة بدورها فى رفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

5.عدم الأكل إلا فى حالة الشعور بالجوع: بالابتعاد عن الطعام عند الشعور بالملل أو التعرض لضغوط نفسية كبيرة، وكما ينصح بالابتعاد عن الأطعمة المقلية والحلويات واللحوم المصنعة.

6.التبسم فى وجه الجميع مع محاولة التمتع بروح الدعابة، حيث يساهم ذلك فى الحد من القلق والتوتر وخفض مستويات هرمون التوتر.

7. ممارسة اليوجا وتمارين التأمل من الوسائل المجربة، والمعروفة بدورها فى تعزيز صحة القلب، وفى المقابل يجب الابتعاد عن ممارسة العادات الضارة مثل تدخين السجائر وتناول الخمور.
>8.تناول كميات كبيرة من المياه، حيث يساهم ذلك فى تقليل لزوجة الدم، وبالتالى الحد من خطر الإصابة بجلطات القلب.

9.اتباع حمية البحر المتوسط من الوسائل الصحية الرائعة لتعزيز صحة القلب، ويتبعها الكثير من أطباء القلب، حيث يحتوى النظام الغذائى على كميات كبيرة من الخضروات والفواكه وزيت الزيتون، وكميات قليلة للغاية من الدهون الحيوانية.

10.الخضوع للاختبارات التشخيصية الخاصة بالقلب بشكل دورى منتظم يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة والقاتلة.


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