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بالصور..الشيخ صالح كامل: إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم بالسعودية وباكستان

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بالصور..الشيخ صالح كامل: إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم بالسعودية وباكستان بالصور..الشيخ صالح كامل: إذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم بالسعودية وباكستان
قال الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، إنه يستثمر في منذ 1971 ليس حبا في مصر فقط، ولكن بسبب الفائدة الكبيرة التي يحققها المستثمر، داعيا جميع المستثمرين الخليجيين والأجانب للاستثمار في مصر وأن المشاريع العملاقة التي يفتتحها الرئيس من طرق ومحطات للطاقة تساعد علي جذب الاستثمارات.

وأضاف خلال مؤتمر، ملتقى مصر الثاني للاستثمار، أن الاستثمار في مصر هو دعم للعالم العربى والإسلامى، "فإذا أصيبت مصر ببرد سيعطس المسلم في وباكستان"، ومصر حلت 20% من مشاكل المستثمرين، وأتمنى أن أرى سوقا إسلاميا مشتركا لذلك يجب نؤمن بتلك السوق المشتركة.

مؤتمر مصر للاستثمار (25)

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>وزراء التخطيط والانتاج الحربى ورجال أعمال يشاركون بملتقى مصر الثانى للاستثمار
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مصر 365

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