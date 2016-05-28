بالصور.. المعهد السويدى بالإسكندرية ينظم برنامجًا للتبادل الشبابى

نظم المعهد السويدى بالإسكندرية برنامج التبادل الشبابى 2016 بالتعاون مع المعهد الدنماركى للحوار، اليوم السبت، ويشارك فيه أكثر من 50 شابًا من دول مختلفة.

ويقام البرنامج سنويًا ويجمع بين شباب من ثقافات ودول ومختلفة لمناقشة موضوع مختلف كل عام، وفى عام 2016 وقع الاختيار على قضية المساواة بين الجنسين لكونها موضوعًا حيويًا يؤثر على التنمية، خاصة فى مجال العمل العام.

ويشارك فى ملتقى هذا العام أكثر من خمسين من الشباب والمتحدثين يمثلون عددًا كبيرًا من دول أوروبا والدول العربية، وتضم قائمة المتحدثين فى المؤتمر مجموعة من الأسماء البارزة منهم على سبيل المثال د. أنيسة حسونة عضو مجلس النواب المصري، ولينا كارلسون مدير المشروعات فى المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، ونائلة شعبان وزيرة الدولة السابقة لشؤون المرأة والأسرة فى تونس، كما تشارك وزارة الخارجية السويدية من خلال النائبة آن فرانجى المسئولة عن المساواة بين الجنسين فى وزارة الخارجية.

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