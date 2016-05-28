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بالصور.. وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون

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بالصور.. وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون بالصور.. وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون
تفقد منذ قليل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ديرى البراموس، والأنبا بيشوى، بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة، للوقوف على أعمال الترميم الخاصة بالكنائس الأثرية، التى يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادى.

وتفقد وزير الآثار كنيسة دير البراموس، والقلالى الأثرية، ومرقد البابا شنودة بدير الأنبا بيشوى، ووجه بسرعة تنفيذ أعمال الترميم للمحافظة على الطابع الأثرى للأديرة القبطية، كما وجه بالانتهاء من إنشاء شبكات جديدة للكهرباء ولتصريف مياه الأمطار بها لمواجهة أى أخطار محتملة.

وكان فى استقبال الوزير الأنبا اليسزورس رئيس دير البراموس، والأنبا صرابيوم رئيس دير الأنبا بيشوى وبعض الآباء من الكهنة والرهبان، ومن المقرر أن يتفقد وزير الآثار ديرى السريان وأبو مقار لبحث إمكانية تطوير المنطقة بالكامل ووضعها على الخريطة السياحية بشكل يليق بها.

شارك فى الجولة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة وصلاح مسعود رئيس مركز ومدينة وادى النطرون وعطية مسعود عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وتأتى زيارة وزير الآثار اليوم ضمن جولة يقوم بها لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة لتففد عدد من المشروعات الأثرية منها تطوير المنطقة الأثرية بمارينا بالساحل الشمالى.

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (1)

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (2)

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (3)

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (4)

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (5)

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (6)

وزير الآثار يوجه بتنفيذ أعمال ترميم دير البراموس بوادى النطرون (7)


>- وزير الآثار يزور وادى النطرون لتفقد الأديرة والكنائس القبطية

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