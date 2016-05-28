تعليم الدقهلية يقرر عدم عقد امتحانات الإعدادية بقرية ديمشلت خلال السنوات المقبلة

فى استجابة لما نشره "اليوم السابع" عن حدوث غش جماعى بإحدى لجان الشهادة الإعدادية أصدر على عبد الرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عددا من القرارات الحاسمة تجاه وجود غش بمدرسة الحناوى الإعدادية بقرية ديمشلت مركز دكرنس، حيث قرر عدم عقد امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة خلال السنوات القادمة واختيار مدرسة أخرى لإجراء الامتحانات بها.

وقرر عبد الرءوف استبعاد فاتح محمد عرفات، مدير المدرسة، من عمله ونقله للعمل بديوان الإدارة التعلييمة ومجازاته بالخصم 5 أيام من راتبه، وذلك لدخوله المدرسة أثناء الامتحانات ووجود ابنه داخل المدرسة، كما قرر استبعاد عبد المجيد منصور الحفناوى، مدرس ابتدائى، من عمله وندبه للعمل بديوان الإدارة وذلك لدخوله المدرسة أثناء الامتحانات وخصم 7 أيام من راتبه، وعقابهما بالقرار رقم 13 لسنة 2009 بحرمانهما من الامتحانات لمدة 5 سنوات.

واستبعد القرار الزائرة الصحية المكلفة بذات اللجنة لوجود ابنها بها وإخطار جهة عملها.

وأضاف عبد الرءوف أنه تم توجيه 4 مندبوين من المديرية لمتابعة الامتحانات بها حتى انتهائها، وتمت السيطرة الأمنية عليها بواسطة مأمور مركز دكرنس.

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