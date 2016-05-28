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إيران تعتقل 8 أشخاص بتهمة «بث أغنيات مصورة»

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إيران تعتقل 8 أشخاص بتهمة «بث أغنيات مصورة» إيران تعتقل 8 أشخاص بتهمة «بث أغنيات مصورة»

القبض (أرشيفية)

أعلن القضاء الإيراني اليوم السبت اعتقال 8 أشخاص متهمين ببث أغنيات مصورة اعتبرت “فاحشة” على قناة تلفزيونية فضائية مقرها في الخارج.

ونقلت وكالة أنباء السلطة القضائية عن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي قوله “الاسبوع الماضي اعتقل ثمانية اشخاص كانوا ينتجون اغنيات مصورة فاحشة بثت على قناة مضادة للثورة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتطلق السلطات الإيرانية تسمية “مناهضة للثورة” على كل القنوات ومقرها في الخارج التي تعارض على حد قولها قيم واسس الجمهورية الإسلامية.

ولم يكشف المدعي هوية الموقوفين ولا اسم القناة التلفزيونية.

وتبث عشرات القنوات الفضائية برامج بالفارسية بعضها برامج عامة مع فقرات إخبارية، في حين لا تبث اخرى سوى الموسيقى ومسلسلات أو أفلام.

وكانت الوكالة قد أعلنت أمس الأول الخميس الفائت عن اعتقال 30 شابا وشابة قرب قزوين (شمال) حكم عليهم في أقل من 24 ساعة ب99 جلدة، بسبب اقامتهم احتفالاً في فيلا قدمت فيه الكحول، وتم تطبيق العقوبة فوراً ليكونوا عبرة.

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