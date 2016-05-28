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ما الذي يجمع بين نادين نجيم وماغي بو غصن ونادين الراسي؟

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السبت 28-05-2016 14:16

بادرت الفنانة نادين نسيب نجيم إلى تهنئة زميلتيها نادين الراسي و ماغي بو غصن، اللتين تشاركان في المنافسة الرمضانية هذا العام، عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".
فمن المعروف أنّ نادين نسيب نجيم ستطلّ في رمضان عبر مسلسل "نص يوم" مع الممثل السوري تيم حسن، فيما تتقاسم ماغي بو غصن بطولة مسلسل "يا ريت" مع الممثلين السوريين مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، في وقت تشارك نادين الراسي الممثلين السوريين قصي خولي وأمل عرفة بطولة مسلسل " جريمة شغف".
نادين نسيب نجيم كتبت في تغريدتها: "بعدما شاهدت برومو مسلسلَي "يا ريت" و"جريمة شغف" أتمنى كل التوفيق لزميلتيّ ماغي بو غصن ونادين الراسي".
فردت عليها نادين الراسي قائلة: "شكراً ندّون الله يعطينا على قد تعبنا"، بينما علقت ماغي بو غصن: "الله يوفقنا كلنا ويعطينا على قد تعبنا".
 

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