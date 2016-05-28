أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هذا المسلسل رفضت كل القنوات الفضائية شراءه

Google+ Print

السبت 28-05-2016 14:42

أزمة حقيقية يواجهها صنّاع مسلسل "شقة فيصل" إذ رفضت القنوات الفضائية شراءه لعرضه في شهر رمضان.
المسلسل يعدّ أول بطولة تلفزيونية لكريم نجل الفنان محمود عبد العزيز، وهو ما قد يشير إلى أنّ أصحاب القنوات الفضائية غير مقتنعين به حاملاً لوحده البطولة المطلقة على أكتافه.
وفي الوقت الذي لم يتمّ تسويق المسلسل فيه، إلا أنّ العمل أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده كلها؛ وهو ما قد يؤدي إلى تأجيله إلى العام المقبل حتى يستطيع منتج العمل أن يسوّقه.
مسلسل "شقة فيصل" يُشارك في بطولته ـ إلى جوار كريم محمود عبد العزيز ـ كلّ من الفنانين ايتن عامر وصلاح عبد الله ونسرين أمين. ويُعدّ المسلسل آخر عمل قام به الفنان الراحل وائل نور بتصويره قبل وفاته، والقصة من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج عادل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك