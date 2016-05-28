هذا المسلسل رفضت كل القنوات الفضائية شراءه

أزمة حقيقية يواجهها صنّاع مسلسل "شقة فيصل" إذ رفضت القنوات الفضائية شراءه لعرضه في شهر رمضان.

المسلسل يعدّ أول بطولة تلفزيونية لكريم نجل الفنان محمود عبد العزيز، وهو ما قد يشير إلى أنّ أصحاب القنوات الفضائية غير مقتنعين به حاملاً لوحده البطولة المطلقة على أكتافه.

وفي الوقت الذي لم يتمّ تسويق المسلسل فيه، إلا أنّ العمل أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده كلها؛ وهو ما قد يؤدي إلى تأجيله إلى العام المقبل حتى يستطيع منتج العمل أن يسوّقه.

مسلسل "شقة فيصل" يُشارك في بطولته ـ إلى جوار كريم محمود عبد العزيز ـ كلّ من الفنانين ايتن عامر وصلاح عبد الله ونسرين أمين. ويُعدّ المسلسل آخر عمل قام به الفنان الراحل وائل نور بتصويره قبل وفاته، والقصة من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.