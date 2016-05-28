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زوج فايزة كمال في ذكرى رحيلها الثانية: أنت في أعماق القلب

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السبت 28-05-2016 14:54

نعى المخرج المصري مراد منير رحيل زوجته الفنانة فايزة كمال في ذكرى وفاتها الثانية، حيث قال على فيس بوك: "الذكرى الثانية لرحيل بنت عمري و حبيبة قلبي الفنانة الرائعة فايزة كمال .. أنا و يوسف و ليلي لن ننساكي أبدا .. فأنتي في أعماق القلب منا".
وكانت قصة حب قوية جمعت فايزة، التي توفيت وعمرها 52 عاماً، بمراد، وظلّ داعماً لها في شدة مرضها بسرطان الكبد، ثمّ انهار تماماً من البكاء في مراسم عزائها وجنازتها، ونعاها يوم وفاتها على فيس بوك قائلاً: "بيحز في حلقي الصوت.. من بعدك أغنى لمين.. الله يجازيك يا موت يا عريس الحلوين.

 

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