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بالصور.. النجم العالمي بيتبول يستقطب الآلاف في مهرجان موازين

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السبت 28-05-2016 15:18

أحيا النجم العالمي Armando Christian Pérez المعروف بـ بيتبول Pitbull، ليلة أمس، حفلاً غنائياً ضخماً بمنصة السويسي، على هامش فعاليات الدورة 15 لمهرجان موازين.
واستقطب مغني الراب الأمريكي العدد الأكبر من الجمهور، مقارنة بحفل الفنان سعد المجرد، الذي أقيم بمنصة النهضة، بالتزامن مع حفلة بيتبول.
واستطاع بيتبول أن يجلب الآلاف من الجماهير، من مختلف الأجناس والأعمار والجنسيات، مما أضفى على السهرة بريقاً خاصاً وأجواء مميّزة.
وتقدّم النجم الأمريكي بالشكر لله الذي منحه محبّة هذا الجمهور الواسع؛ الأمر الذي أثار به أجواء حماسية ونكهة فنية لاقت تجاوباً كبيراً من الحضور.
وتعتبر هذا المرة الثانية التي يشارك فيها النجم بفعاليات مهرجان موازين، بعد أن سبق له أن أحيا حفلاً تاريخياً بالرباط خلال الدورة الـ12 من فعاليات هذه المناسبة.

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