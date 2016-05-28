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امبر هيرد تتهم جوني ديب بتعنيفها.. وهذه الصور خير دليل

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السبت 28-05-2016 15:51

أصدرت محكمة في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية قراراً يمنع النجم العالمي جوني ديب Johnny Depp من الاقتراب من زوجته الممثلة امبير هيرد Amber Heard، التي طلبت الطلاق متهمة إياه بتعنيفها.
وقالت ناطقة باسم محكمة لوس أنجلوس، في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس"، إنّ القاضي أصدر الأمر استناداً إلى طلب تقدمت به الممثلة البالغة من العمر ثلاثين عاماً، وقضى بمنع جوني ديب (52 عاماً) من الاقتراب منها حتى مسافة مئة متر حتى 17 حزيران/يونيو.
واتخذ القاضي كارل مور القرار بعدما تلقّى ملفاً من 40 صفحة، يتضمّن وثائق وصوراً خلال جلسة مغلقة.
وطلبت الممثلة التي شوهدت في المحكمة الجمعة مع رضوض على وجهها الطلاق و الحصول على نفقة في وقت سابق من الأسبوع بعد مضي 15 شهراً على زواجها، مشيرة إلى وجود اختلافات لا يمكن تجاوزها؛ وذلك في الوقت الذي لم يحضر جوني ديب إلى المحكمة.
وفي الوثائق المرافقة لطلب منع الممثل من الاقتراب منها، أكّدت هيرد أنها تعرّضت طوال علاقتها بالممثل لتعنيف لفظي وجسدي.
ونشر موقع "TMZ" صورة للممثلة مع رضوض حول عينها رفعتها على ما يبدو إلى المحكمة.

 

جوني ديب وأمبر هيرد ينفصلان بعد عام على الزواج

 

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