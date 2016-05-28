شعار تترات دراما رمضان: كيف تخطف المشاهد في 90 ثانية؟

الكتاب يقرأ من عنوانه، والمسلسلات أيضاً تعرف من شاراتها المميزة بأعذب الكلمات والألحان وأقوى الأصوات. وموسم دراما رمضان 2016 يشهد زخماً غير مسبوق بعدد الأعمال المعروضة؛ ولهذا رفعت كلّ شركة إنتاج شعار "كيف تخطف المشاهد في 90 ثانية!".

الظاهرة الأبرز في ماراثون دراما رمضان 2016 تتجسّد في الحضور اللافت لنجمات ونجوم الغناء. وبالطبع، كلّ مطرب أولى بشارة مسلسله. ولهذا، لا خلاف على تقديم الكينج محمد منير لتتر مسلسل "المغني"، الذي يقدّم من خلال أحداثه قصّة حياته وملامح مشواره الفني. وكان مخططاً سابقاً أن يتضمن التتر مزجاً موسيقياً لبعض أعمال منير، خاصة أنّ المسلسل يضمّ 15 أغنية متنوّعة يتمّ وضعها خلال الأحداث. ولكن شركة الإنتاج أصرّت على وضع التتر بأغنية جديدة لمنير من كلمات نصر الدين ناجي وألحان أحمد فرحات.

يا ريت اليسا

إذا كان ملك تترات دراما رمضان 2016 هو محمد منير، فالملكة المتوّجة دوماً هي النجمة اللبنانية اليسا التي خطفت الأنظار بأقلّ من خمس ثوانٍ، عندما قدّمت التريلر الأول لمسلسل "يا ريت" بأغنية تحمل الاسم نفسه، وحققت ما يقارب المليون مشاهدة في أيام قليلة.

كلمة سر لطيفة

المطربة التونسية لطيفة سبق وأعلنت أنّ بطولتها لمسلسل "كلمة السر" هي لتدشين موهبتها كممثلة فقط، وأكدت أنها لن تقدّم أغنيات في خلال العمل. ولكن "سياسة خطف المشاهدين" أجبرتها على تسجيل أغنية التتر من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان خالد عز، كما يتضمّن العمل ما يقرب من 10 أغنيات، تتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من أجيال مختلفة، سبق لها أن تعاونت معهم في أكثر من ألبوم. وأعلنت لطيفة فيما بعد أنها ستصدر كلّ أغنيات المسلسل في ألبوم منفصل في موسم عيد الفطر المقبل.

"سقوط حر" لأصالة

النجمة السورية أصالة واحدة من أبرز مطربات الشارات الموسيقية. وفي هذا العام، ستتعاون مع النجمة نيللي كريم في مسلسل "سقوط حر" للمرة الأولى، باعتبار أن نيللي تفضّل دوماً الموسيقى التصويرية لمقدّمات مسلسلاتها.

ليالي الحلمية 6

حملت الأجزاء الخمسة السابقة لملحمة ليالي الحلمية تتراً مميزاً جداً بصوت الفنان محمد الحلو وكلمات الشاعر سيد حجاب وألحان ميشيل المصري. وكان الاختيار قبل عرض الجزء السادس ما بين استمرار نفس المقدّمة أو وضع مقدّمة جديدة تماماً، ثمّ استقرّ الأمر على إذاعة التتر القديم مع إضافة لمسات موسيقية عصرية لمراعاة فارق الزمن.

الأسطورة بصوت ريهام عبد الحكيم

تغيب نجمة الأوبرا المصرية ريهام عبد الحكيم طويلاً عن أسماع الجمهور، ثمّ تعود بأغنية ناجحة ضمن عمل درامي، كما فعلت سابقا في فيلم "عسل أسود" للنجم أحمد حلمي. وهي ستكرّر التجربة بمسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان؛ والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عادل حقي، الذي يضع الموسيقى التصويرية للعمل. وكان من المنتظر أن يقدّم الأغنية اللبناني آدم.

الطبال محمود الليثي

مسلسل "الطبال" للنجم أمير كرارة صارع كلّ الظروف الصعبة ليجد له موطىء قدم داخل شاشات الفضائيات في موسم رمضان. وبحثاً عن انتشار سريع يجذب إليه عيون المشاهدين وأموال الحملات الإعلانية، تقرّر إسناد مهمّة غناء التتر للحصان الأسود في موسم الغناء الشعبي المطرب محمود الليثي، الذي سيقدّم أغنية "إن طبلت"، من كلمات عطية الضو ولحن هاني فاروق.

يونس.. ولد فضة

كما أنّ كلّ مطرب أولى بشارة مسلسله، فكلّ مطرب أولى بشارة مسلسل شقيقه؛ ولهذا يتعاون المطرب أحمد سعد من جديد كمطرب وملحن مع شقيقه عمرو، من خلال غناء تتر مسلسله الجديد "يونس.. ولد فضه".

نيللي وشريهان في تتر واحد

المسلسل الشهير الذي حمل سابقاً عنوان "لغز ميكي" لم يجد صعوبة في اختيار مطربة التتر، فتقرر منح شارة المسلسل للبطلة دنيا سمير غانم، بمشاركة شقيقتها إيمي، كما اتفق على تقديم الشارة بتقنية الفيديو كليب لإذاعتها بشكل مستقلّ ترويجاً للعمل الذي يبحث عن نجاح أكبر من مسلسل العام الماضي "لهفة".

الخانكة من شيرين لبوسي

النجمة غادة عبد الرازق كانت أول من يصل منزل شيرين عبد الوهاب، بعد قرار الأخيرة التراجع عن اعتزالها. وتردد وقتها أنها طلبت التعاقد مع شيرين لغناء تتر مسلسلها الجديد الخانكة. ولكن الشارة الموسيقية ذهبت بقرار من المنتج إلى المطربة الشعبية بوسي، التي حصلت على أجر أقلّ بكثير مما طلبته شيرين عن أغنية التتر "بتفرج ع الأيام"، وهي من ألحان محمد رحيم.

بهاء سلطان مع الكيف

المطرب بهاء سلطان العائد بعد غياب طويل بسبب خلافات قانونية منعته من الغناء انتهى بالفعل من تسجيل أغنية تتر بداية ونهاية مسلسل الكيف، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل. والأغنيتان كتب كلماتهما مصطفى حسن ولحّنهما أشرف أبو زيد.

حنان ماضي تحيي أفراح القبة

واستكمالاً لمسيرة عودة الغائبين، تمّ إسناد مهمّة غناء تتر مسلسل النجمة منى زكي "أفراح القبة" إلى المطربة المعتزلة حنان ماضي، التي سبق وقطعت اعتزالها أيضاً مع منى في مسلسل "آسيا".

صدر رد لحسام حسني

المسيرة لم تتوقف، فالفنان المعتزل حسام حسني يعود من جديد من خلال تتر مسلسل «صد رد»، الذي يتولى بطولته علي ربيع وأحمد فتحي.

الخروج بصوت رامي صبري

مسلسل الخروج للثلاثي ظافر العابدين وشريف سلامة ودرة ذهبت مقدمته الغنائية إلى المطرب رامي صبري، وهي من كلمات الشاعر مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي.

الجسمي و"خيانة وطن"

المنافس الأكبر لملوك التترات اليسا ومنير سيكون أمير الإحساس الفنان حسين الجسمي، الذي فاجأ جمهوره بمقطعٍ قصيرٍ من شارة مسلسل "خيانة وطن"، وهو المسلسل الوطني الأول في تاريخ الدراما الخليجية والإماراتية، والمقتبس من رواية الحب والأمن والتنظيم للكاتب حمد الحمادي؛ والتتر من كلمات الشاعر كريم معتوق، ومن ألحان الأخ فايز السعيد، ومن توزيع الفنان زيد عادل.

جريمة شغف لملحم زين

الدراما اللبنانية تملك شارات تبقى محفورة في الذاكرة طويلاً، وهذا ما ينتظر صنّاع مسلسل "جريمة شغف"، بعدما وافق الفنان ملحم زين على تقديم أغنية عقدة ذنب من إلحان هشام بولس

و كلمات منير بو عساف و توزيع داني حلو وتمّ تسجيلها بالفعل.

"مش أنا" .. مروان خوري

المسلسل الدرامي اللبناني "مش أنا" من بطولة الممثلة كارين رزق الله والنجم بديع أبو شقرا سينافس في شهر رمضان الكريم، بصوت وكلمات وألحان الفنان مروان خوري.

تبقى أعمال كبرى لم يتقرّر مصير شاراتها الموسيقية حتى اللحظة، وأبرزها مسلسل "وعد" للنجمة مي عز الدين، التي نفت تماماً التعاقد مع النجمة نانسي عجرم لغناء الشارة على غرار مسلسلها السابق "حالة عشق"، كما لم يعرف إن كانت المطربة الشابة رنا سماحة ستتقدّم لغناء تتر مسلسل النجمة زينة "أزمة نسب" أم تكتفي بدورها كممثلة للمرة الأولى.

الساحر محمود عبد العزيز يهوى غناء التترات الدرامية، ولكنه لم يحسم القرار بعد بشأن تتر مسلسله "راس الغول". ويتردّد أنّ هناك مفاجأة بصوت المطرب اللبناني آدم، والأمر نفسه ينطبق على مسلسل النجم الكبير يحيى الفخراني "ونوس"، بينما استقرّ عادل أمام على بقاء الوضع كما هو عليه بمسلسله الجديد "مأمون وشركاه" مكتفياً كعادته بموسيقى تصويرية، وهو نفس قرار النجمة الكبيرة يسرا "فوق مستوى الشبهات"، والنجم عمرو يوسف بمسلسل "جراند أوتيل".

في ماراثون دراما رمضان الصراع لا يقتصر على نجوم التمثيل فقط .. فالمهمة الأصعب تقع على نجوم الغناء .. أيام قليلة ونعرف من نجح في خطف المشاهدين في تسعين ثانية فقط.

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