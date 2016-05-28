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ننشر أسماء المتهمين فى أحداث الكرم بالمنيا.. بينهم متوفى وقعيد

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ننشر أسماء المتهمين فى أحداث الكرم بالمنيا.. بينهم متوفى وقعيد ننشر أسماء المتهمين فى أحداث الكرم بالمنيا.. بينهم متوفى وقعيد
حصل "اليوم السابع" على أسماء الـ16 متهمًا المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى أحداث الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، كما ننشر صورة شهادة الوفاة لأحد المطلوبين، ويدعى رفعت.م، والمتوفى منذ عام 2005.

وكانت مصادر قد كشفت أن هناك 16 متهماً، بينهم قعيد ومتوفى مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3933 لسنة 2013 إدارى مركز أبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا، بشأن أحداث فتنة الكرام والاشتباكات التى وقعت بين مسلمين وأقباط.

وأسفرت عن إصابة شخصين واحتراق 5 منازل على خلفية تريد شائعات بوجود علاقة عاطفية بين شخص مسيحى وربة منزل مسلمة وهم: نظير.إ، 35 سنة، حاصل على دبلوم تجارة - بقال تمونى، محمد.م، 33 سنة، عامل بمحل أجهزة كهربائية، وليد.ص 28 سنة طالب، رمضان.م، 56 سنة، فنى خراطة بالوحدة المحلية بأبوقرقاص، مجدى.م، 51 سنة، مصرفى ببنك، مجاهد.ص، 43 سنة، عامل، إسحاق.أ، 59 سنة، عامل سويتش بالوحدة المحلية، صالح.ع، 38 سنة، عامل، أحمد.ت، 37 سنة، عامل، محمد.م، 34 سنة، حاصل على دبلوم، وشقيقه أحمد 39 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، عبد المنعم.إ، 33 سنة، عامل، عبد الحافظ.س، 37 سنة، فلاح، هيثم.أ، 29 سنة، عامل، قعيد، خالد.س، 32 سنة، عامل، رفعت.م، متوفى منذ عام 2005.

ننشر-اسماء-المتهمين-في-احداث-الكرم-بالمنيا.. (2)

ننشر-اسماء-المتهمين-في-احداث-الكرم-بالمنيا..

الكنيسة الكاثوليكية بالمنيا تطالب بعدم اللجوء للجلسات العرفية بأزمة الكرم

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