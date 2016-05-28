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مصرع عاملة وإصابة نجلها فى تصادم سيارة بدراجة بخارية داخل جامعة بنى سويف

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مصرع عاملة وإصابة نجلها فى تصادم سيارة بدراجة بخارية داخل جامعة بنى سويف مصرع عاملة وإصابة نجلها فى تصادم سيارة بدراجة بخارية داخل جامعة بنى سويف
لقيت سيدة مصرعها وأصيب نجلها اليوم السبت، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة داخل جامعة بنى سويف الجديدة شرق النيل.

واستقبل مستشفى بنى سويف العام اليوم السبت "نادية .ع.س"-52 سنة، وتعمل عاملة نظافة بجامعة بنى سويف الجديدة جثة هامدة، ونجلها "محمود .ج.ح"-22 سنة ويعمل عامل نظافة بذات الجامعة، مصاب بكسور وكدمات.

دلت التحريات الأولية أن الوفاة والإصابة نتجت عن وقوع حادث تصادم بين سيارة رقم 47808 ملاكى بنى سويف قيادة "شريف .أ.ح"، ودراجة بخارية رقم 6895 و.س.ا قيادة "محمود .ج.ح "، داخل الحرم الجامعى أثناء ذهاب عامل النظافة ووالدتة للعمل داخل كلية التمريض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.


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مصر 365

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