على جمعة يوضح فتوى دار الإفتاء حول إفطار طلاب الثانوية العامة فى رمضان

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، ردا على سؤال سائلة حول حكم إفطار الطلبة أثناء تأدية الاختبارات وإجازة دار الإفتاء المصرية لهم الفطر نتيجة الاختبارات، إن هذا غير صحيح ودار الإفتاء إنما تتكلم عن دخول الطالب فى حد الضرورة التى تسقطه مريضا، فالفطر إنما ناتج عن ضرورة تمثلت فى مرضه وعدم تحمله الصيام وليس نتيجة الاختبارات فى حد ذاتها.

كانت دار الإفتاء المصرية أجازت الإفطار للطلاب المكلفين فى شهر رمضان إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه - أو يغلب على ظنهم ذلك - بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسى، ولم يكن لهم بدٌّ من الاستمرار فى الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان؛ بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم، وفي هذه الحالة يجوز لهم الإفطار في الأيام التى يحتاجون فيها للمذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لابد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر.

- دار الإفتاء تُجيز الإفطار للطلبة المتضررين من الصوم بسبب الامتحانات

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