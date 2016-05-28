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الحياة والناس تعرض برنامج الإيمان والأخلاق فى رمضان

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الحياة والناس تعرض برنامج الإيمان والأخلاق فى رمضان الحياة والناس تعرض برنامج الإيمان والأخلاق فى رمضان

كتبت- إنجي لطفي

تعرض قناة الحياة والناس فى رمضان برنامج الإيمان و الأخلاق للعالم والمفكر الدكتور محمد داود رئيس جمعية المعرفة

تذاع الحلقات أيام السبت والأثنين والأربعاء الساعة 9 صباحاً وتعاد الساعة 4 عصراً و2 صباحاً
> من اهم العناوين البارزة التى تناولها د.داود :

- المواجهه الفكرية للشائعات، والأمن الأخلاقى فى المجتمع، والخريطة الإيمانية لإنقاذ العمر، والصحبة والزاد والعنوان، الإيمان وأخلاق البيئة، أين الملاذ الآمن، الملائكة تدعو لك، فيك صفة من رسول الله، والعديد من القضايا الأخرى

يأتى عرض هذا البرنامج فى إطار اهتمام قناة الحياة و الناس بالفكر الوسطى واسترجاع الشخصية المصرية النبيلة واستعادة القيم التى افتقدها المجتمع في إطار البناء الإيماني للشخصية المصرية.

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