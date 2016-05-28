بالصور.. وزيرالنقل: توقيع عقد محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ8 مليارات جنيه

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة ستوقع عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية باستثمارات 8 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان عنه قريباً ليشهد ميناء الإسكندرية طفرة فى مجال النقل البحرى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اهتمام خاص بميناء الإسكندرية من الوزارة والحكومة لأنه أكبر وأقدم الموانئ وتتم من خلاله 65% من حركة التجارة فى مصر مع العالم الخارجى، مشيراً إلى أنه هناك مشروعات تطوير داخل الميناء وتطوير الطرق الداخلية والوصلات عبر بوابة 54 و27 المطلة على ميناء الدخيلة، بالإضافة إلى مشروعات مرتبطة بالنقل النهرى ونقل البضائغ إلى خارج الميناء.

وأكد أنه متفائل لأعمال التطوير والمشروعات الجديدة فى ميناء الإسكندرية، قائلاً: "أطمئن المواطنين على مستقبل النقل البحرى وما يشهده ميناء الإسكندرية شىء مبشر ومطمئن".

وأشار وزير النقل أن ميناء الإسكندرية يوجد به حالياً أكبر كراكة فى العالم تعمل لتوسيع وتعميق الميناء لاستقبال أكبر عدد من السفن، وذلك ضمن خطة تطوير الميناء.

وأوضح أن عملية انتشال السفن الغارقة من أعماق الميناء انتهت بنسبة 85%، وفى خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن الانتهاء منها والتخلص من رفعها من مياه الميناء.

بالصور.. وزير النقل يجتمع مع قيادات ميناء الإسكندرية لمعرفة مستجدات التطوير