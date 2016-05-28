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محافظ القليوبية: البدء فى إنشاء أكبر محطة مياه بالخانكة

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محافظ القليوبية: البدء فى إنشاء أكبر محطة مياه بالخانكة محافظ القليوبية: البدء فى إنشاء أكبر محطة مياه بالخانكة
أعلن الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم السبت، أنه قد تم البدء فى إنشاء أكبر محطة لمياه الشرب على مساحة 10 أفدنة بقرية سرياقوس مركز الخانكة، مشيرا إلى أن المحطة الجديدة سوف يتم افتتاحها عام 2017 بطاقة 145 ألف متر مكعب بالمرحلة الأولى.

وأشار فرحات فى تصريح له اليومن إلى أن المحطة الجديدة تخدم مليون نسمة بمناطق الخانكة وأبو زعبل والقلج وأجزاء من الخصوص، مضيفا أنه من المنتظر أيضا تسليم 13 محطة مياه شرب بطاقة 90 مترا موزعة بمعدل 2 بكفرشكر، و2 فى بنها، و3 بالقناطر الخيرية، وواحدة بالخصوص، وأخرى بعرب العليقات، وذلك لمواجهة مشكلة نقص وضعف المياه فى القرى.

وأكد محافظ القليوبية انه يجري أيضا عمل توسعات لـ4 محطات مياه أخرى لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بكل من محطة مياه شبين القناطر والعبادلة بطوخ وكوم اشفين بقليوب والزراعة ببنها وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة الطاقة المنتجة للمياه على مستوى المحافظة بما يغطي احتياجات المواطنين.


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