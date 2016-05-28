نفوق جماعى للدواجن فى الغربية وراء ارتفاع الأسعار

تعرضت تجارة الدواجن بالغربية لخسائر فادحة، بعدما شهدت المزارع والعنابر حالة نفوق جماعى قبيل طرحها فى الأسواق، وتضرر أهالى قرية "برما" التابعة لدائرة مركز طنطا، والمشهورة بتربية الدواجن والطيور من حالات النفوق، مؤكدين أن الخسائر تجاوزت ملايين الجنيهات، وتسببت فى وصول سعر كيلوا الفراخ لـ24 جنيها.

وقال أصحاب المزارع، إن هناك مصيبة كبرى فى التطعيمات والأدوية البيطرية بمجرد تناولها تتعرض الطيور لحالة غريبة واحمرار في الجسد، وتموت فى الحال، والنفوق بالآلاف في المزرعة الواحدة، وبالتالي قلت الدواجن في السوق وارتفع سعرها.

وطالب أصحاب المزارع وزير الزراعة ووكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالتدخل العاجل لإنقاذ الثروة الداجنة، وتحديد السبب الحقيقى فى نفوق الدواجن، خاصة بعد تناول عقاقير التطعيمات.

على صعيد آخر تظاهر المئات من أصحاب سيارات نقل الدواجن بالغربية، احتجاجا على غلاء الأسعار ونفوق الدواجن، وعدم استطاعتهم سداد الأقسام بعد ارتفاع الأسعار.

وقال المتظاهرون، إن سعر الفراخ وصل 24 جنيها، وهو ما لم يقدر عليه المواطن وتسبب في كساد وخراب بيوتنا، وعدم عمل السيارات، وسط تجاهل تام من الطب البيطري ومديرية التموين، وتجاهل مباحث التموين لغلاء الأسعار.

وأضافوا أن هناك أدوية وعقاقير مغشوشة تؤدي لنفوق الفراخ في المزارع وتعرض مربو الدواجن لخسائر باهظة، ما اضطرهم لبيع الدواجن المريضة والنافقة لأصحاب مجازر الفراخ الآلي وجميع المواطنون معرضون لانتشار الأمراض والأوبئة.

كما حذر أصحاب مزارع الدواجن من انتشار الأوبئة بعد رمي الفراخ النافقة في مجاري المياه والتي تروي الأراضي الزراعية، وتهدد بكارثة بيئية.

بالصور.. تظاهر أصحاب سيارات نقل الدواجن بالغربية احتجاجا على غلاء الأسعار

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