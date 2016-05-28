الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا قليلا أحيانا مع إرتفاع آخر طفيف فى درجات الحرارة وتظهر بعض السحب على المناطق الجبلية الشرقية ظهرا .. والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. متغيرة - جنوبية غربية / 12 - 22 كم/ساعة في الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية /15 -30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربع اقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 19 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 56 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الخامسة و 29 دقيقة صباحا .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 40 25 95 15 .

> دبي 39 26 90 25 .

> الشارقة 40 24 95 20.

> عجمان 39 25 95 20.

> أم القيوين 40 24 90 15 .

> رأس الخيمة 41 23 90 15 .

> الفجيرة 36 27 75 25.

> العين 42 23 85 10 .

> ليوا 43 23 90 15 .

> الرويس 38 26 80 20 .

> السلع 38 27 80 25.

> دلما 38 28 85 35 .

> طنب الصغرى 36 27 90 40 .

> طنب الكبرى 36 27 90 40 .

> أبوموسى 36 27 90 35.