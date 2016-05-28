أبوظبي للإسكان تطلق خدمة الاستقطاع المباشر للمستفيدين من القروض السكنية

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تفعيل خدمة الاستقطاع المباشر والتي تتيح للمستفيدين من قروض الإسكان للمواطنين سداد الأقساط المترتبة على قروضهم بصورة آلية حيث يقوم المواطن بتقديم استمارة تفويضية موقعة إلى بنك الخليج الأول وحالما يتم إدخال الاستمارة بنجاح إلى نظام الخدمة تتم عمليات التحصيل الشهرية بشكل دوري من الحساب البنكي المحدد من قبل المتعامل بالاستمارة.

وتندرج خدمة الخصم المباشر في إطار المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع بنك الخليج الأول وتعكس هذه المبادرة إحدى أولويات الهيئة المتمثلة في تطوير الآليات المتبعة والاستفادة من الوسائل التقنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد على المستفيد والبنوك المقدمة للخدمات.

وتم اعتماد هذه الخدمة لتطبيقها على القروض السكنية الممنوحة من هيئة أبوظبي للإسكان والتي كان يتم سداد الأقساط المترتبة عليها بموجب شيكات شهرية مؤجلة الدفع من قبل المستفيدين .. ومن المنتظر أن تؤثر هذه الخدمة بشكل إيجابي على انتظام عمليات السداد.

وتهدف هذه الخدمة إلى الاستغناء عن تقديم عدد كبير من الشيكات الشهرية المؤجلة لسداد الأقساط المترتبة على القرض السكني ما يتيح لمزود الخدمة خفض اعتماده على هذا النوع من الشيكات، وتحقيق الاستدامة في توفير الموارد بتقليل عدد الشيكات المصدرة من البنوك.

وبموجب النظام السابق كان يتوجب على المتعامل توقيع عدد كبير من الشيكات الشهرية مؤجلة الدفع بحسب عدد سنوات السداد أما في الوقت الحالي وبتوقيع المستفيدين لأمر الاستقطاع المباشر يتم تحويل مبلغ القسط الشهري بتاريخ محدد من الحساب البنكي للمقترض لصالح بنك الخليج الأول القائم بإدارة محفظة قروض الإسكان للمواطنين مع العلم أن الخدمة تشمل القروض الجديدة التي سيتم إصدارها من الهيئة وهي خدمة اختيارية للمستفيدين من القروض السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان كانت قد تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية تختص بتنظيم وتطوير قطاع إسكان المواطنين في امارة ابوظبي وذلك عن طريق تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج تحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج استلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومن ثم العمل على متابعة تقدم سير العمل في المشاريع كافة حتى لحظة تسليمها للمنتفعين.

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