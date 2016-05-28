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دراسة أمريكية: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بتلف القلب بمعدل 5 أضعاف

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دراسة أمريكية: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بتلف القلب بمعدل 5 أضعاف دراسة أمريكية: مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بتلف القلب بمعدل 5 أضعاف
أظهرت العديد من الأبحاث السابقة أن مضاعفات القلب هى السبب الأول للوفاة بين مرضى السكر، والآن كشف فريق من العلماء الأمريكيين أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشاكل أبرزها تلف القلب وبتر الأطراف والعمى.

ووجد فريق البحث من جامعة فرع تكساس الطبى فى جالفستون بالتعاون مع كلية بايلور للطب الأمريكية، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل 5 أضعاف.

ولاحظ الأطباء على مدى عشرات السنوات التغيرات غير الصحية فى قلوب مرضى السكرى التى تسمى بـ"اعتلال عضلة القلب السكر"، وهو اضطراب فى عضلة القلب التى يمكن أن يؤدى إلى فشل القلب.

وأشار الباحثون أن مرضى السكرى أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكالسيوم وهذا يؤدى إلى مشاكل بالقلب مما يؤدى إلى فشله سريعاً.

وأضاف الباحثون أن مرض السكر من النوع 2 يصيب ملايين من الناس حول العالم، والذى يترتب عليه الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية مثل بتر الاطراف والعمى، لذلك يجب السيطرة عليه عن طريق الأدوية والأنسولين.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الامريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثامن والعشرين من شهر مايو الجارى.


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