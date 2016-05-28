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بوتين يُهدد بضرب رومانيا وبولندا بالصواريخ

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بوتين يُهدد بضرب رومانيا وبولندا بالصواريخ بوتين يُهدد بضرب رومانيا وبولندا بالصواريخ
أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه لا بد وأن تصوّب روسيا سلاحها نحو أجزاء من رومانيا وبولندا، بسبب نصب بطاريات صواريخ أمريكية فى أراضيهما.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى رد له على أسئلة وجهها له صحفيون فى العاصمة اليونانية أثينا فى ختام زيارته لليونان، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، سنضطر إلى القيام بردّ مناسب تجاه أجزاء من أراضى رومانيا للحفاظ على أمننا.

وقد أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على مد دفاعاتها المضادة للصواريخ إلى شرق أوروبا، وبدأت بنصب صواريخ يبلغ مداها 500 كيلومتر فى أراضى رومانيا، وسوف تنصب صواريخ يبلغ مداها 1000 كيلومتر هناك.. وترى روسيا أن كل هذا يمثل تهديدًا عليها.

وكذلك الحال بالنسبة لبولندا، حيث تستعد الولايات المتحدة لنصب بطاريات صواريخ اعتراضية هناك أيضًا. وقال بوتين إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لدرء الخطر المحدق فيها من بولندا "عندما سنرى الصواريخ فى أراضى بولندا"، مشيرًا إلى أن روسيا تملك ما تردّ به.

وأوضح أن روسيا تملك الصواريخ المنطلقة من الأرض مثل صواريخ "إسكندر"، البالغ مداها 500 كيلومتر، والصواريخ المحمولة بحرًا وجوًا.

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