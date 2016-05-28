السيدة التى سترت "سعاد" بأحداث الكرم: لم أتحقق من عريها وكان همى سترها

سيطرت حالة من الحزن على السيدة عنايات أحمد 64 سنة، التى سترت السيدة سعاد التى جُردت من ملابسها فى اشتباكات بين عائلتين بقرية الكرم بالمنيا، وذلك بعد القبض على نجلها وحفيدها على خلفية الأحداث، رغم الموقف النبيل الذى قامت به تجاه جارتها.

وقالت عنايات إنها شاهدت السيدة سعاد عندما دخلت منزلها ولم ترى أى شىء مما دار فى الشارع، غير أصوات تشاجر، وتابعت مكنتش أعرف مين أطراف المشاجرة، وابنى مجدى هو اللى أنقذ سعاد ودخلها جوه البيت عندى ولبستها هدومى.

وأكدت عنايات أنها لم تتحقق من عرى السيدة سعاد بالكامل من عدمه، بسبب حالة الرعب من العويل واللطم ولم أركز هل سعاد كانت مجردة من ملابسها بالكامل أم لا.

وأضافت عنايات رغم كل ما فعلته أنا وأسرتى إلا أنه تم إلقاء القبض على ابنى مجدى وحفيدى محمد، ومازالا محتجزين بقسم الشرطة، وأطالب بالإفراج عنهما.

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