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أزار: بنسبة 99% لن أرحل عن تشيلسي وأتشوق لمواجهة مورينيو

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أزار: بنسبة 99% لن أرحل عن تشيلسي وأتشوق لمواجهة مورينيو أزار: بنسبة 99% لن أرحل عن تشيلسي وأتشوق لمواجهة مورينيو

أكد إيدين أزار نجم نادي تشيلسي إنه لن يرحل على فريقه ومستمر معه بنسبة 99%، وأوضح أنه سينافس على بطولة يورو 2016 مع منتخب بلجيكا ثم يفكر بعد ذلك في الزرق.

تشيلسي يستعد لبداية مشوار جديد مع الإيطالي أنطونيو كونتي. مشوار بالتأكيد يحتاج لتواجد النجم البلجيكي.

وقال أزار: "إن أخبرتك أنني مستمر بنسبة 100% فهذا خطأ، لكنني متأكد بنسبة 99% من بقائي".

وأضاف في تصريحات عبر سكاي سبورتس"سأركز وأنافس مع منتخب بلادي في اليورو وبعد ذلك سوف أفكر في تشيلسي".

وواصل "مثلي مثل ثيبوت كورتوا أنا مستمر مع تشيلسي بنسبة 99% في الموسم المقبل".

ووقع منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا مع كل من إيطاليا وجمهورية أيرلندا والسويد.

وتطرق نجم البلوز في حديثه عن البرتغالي جوزيه مورينيو مديره الفني السابق ومدرب مانشستر يونايتد الجديد قائلا: "مورينيو مدرب رائع، أتمنى له الحظ الجيد في الموسم المقبل".

وأتم "أتشوق لمواجهة مورينيو ومانشستر يونايتد في الموسم المقبل. مدرب جيد ولديه الكثير من الخبرة، ويدرب نادي كبير الآن سوف يرغب في الفوز بالمباريات".

وشارك أزار هذا الموسم في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 6 أهداف كما صنع 8 أهداف أخرى.

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