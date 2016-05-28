مباشر المباراة الأغلى في العالم - هال سيتي (0) شيفيلد ونزداي (0)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأغلى مباراة كرة قدم بين هال سيتي وشيفيلد وينزداي، مباراة الصعود الحاسمة في نهائي الإقصائيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك أحمد المحمدي أساسيا مع هال سيتي.

فوز هال سيتي = تأهل الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وحصوله على 110 مليون إسترليني على الأقل.

فوز شيفيلد = اكتمال الثلاثي المتأهل إلى الدوري الإنجليزي وحصوله على 170 مليون إسترليني.

لكن لماذا سيحصل هال على عوائد أقل من شيفيليد وينزداي؟

هناك شيئا يدعى "مدفوعات مظلية" وهي أموال يحصل عليها الفريق الهابط من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل تدعيمه في دوري الدرجة الأولى في الموسم التالي.

هال سيتي حصل على هذه الأموال العام الماضي عندما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز وبالتالي سيكون عليه ردها عند صعوده من جديد هذا الموسم.

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** المباراة تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ويملبي.