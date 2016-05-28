نهائي_الأبطال - كيف صعد أتليتكو للقمة في 14 عاما

يخوض أتليتكو مدريد النهائي الثالث له في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه ريال مدريد على ملعب سان سيرو، نهائي هو الثاني له في خلال عامين فقط.

إذن كيف صعد أتليتكو مدريد للقمة بهذا الشكل؟

وصل ديجو سيميوني إلى أتليتكو مدريد خلفا لكيكي فلوريس الذي قاد الفريق إلى الفوز باليوروبا ليج في 2009-2010 ولكن حتى ديسمبر 2011 نتائج الفريق تراجعت ليتم الاستعانة بلاعب الفريق السابق سيميوني لإنقاذهم.

سيميوني سريعا حقق لقب اليوروبا ليج في أول ستة أشهر له مع الفريق وحسن سريعا من أداء الفريق فحقق في نهاية موسم 2010-2011 المركز الخامس وفي السوبر الأوروبية اكتسح تشيلسي بأربعة أهداف لهدف.

ومن هنا بدأت الرحلة فأتليتكو مدريد تحول من فريق صاعد في بداية عهد الرئيس إنريكي سيريزو في 2002 إلى فريق ينافس على الكؤوس مع المدرب كيكي فلوريس ولكن بدون أي تواجد محلي.

ولكن منذ وصول سيميوني تغير كل ذلك وتحول أتلتيكو مدريد من مجرد ضيف شرف في مراكز اليوروبا ليج في إسبانيا إلى منافس شرس على اللقب وتحول من مجرد مشارك في دوري أبطال أوروبا كل "فين وفين" إلى متواجد دائم ومنافس قوي.

سيميوني كان هو المدرب الذي قاد أتلتيكو مدريد لكسر هيمنة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا عندما حققها في 2013-2014 وقاد أتليتكو في ذاك الموسم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يعود بهم هذا الموسم مرة أخرى.

أتليتكو مدريد الذي كان صاعدا من الدرجة الثانية في 2002 أصبح من كبار أوروبا ماليا وفنيا في خلال 14 عاما ولكن الطفرة جاءت على يد المحارب ديجو سيميوني.

ماذا تغير في أتليتكو؟ الفريق قبل سيميوني كان يتعمد ضم المواهب الشابة من الأرجنتين وإسبانيا وبيعهم بعد ذلك بأضعاف الثمن وذلك من أجل تسديد ديون الفريق التي تكالبت عليه.

وبعد وصول الإنجليزي بيتر كينيون ودخول "الطرف الثالث" في صفقات أتليتكو مدريد أصبحت الجودة أفضل في التعاقدات والمواهب المستقطبة ولكن كل الواصلين كان هدفهم واحد التألق من أجل الخروج سريعا لفريق أفضل.

ذلك لم يساعد أتليتكو مدريد محليا فمنافسة ريال مدريد وبرشلونة شبه مستحيلة والظهور لن يكون إلا بالعمل الفردي أكثر من أجل جذب الكاميرات لك.

ذلك ساعد أتليتكو مدريد في الفوز باليوروبا ليج والتأهل لنهائي الكأس مع فلوريس في موسم واحد ولكن الإستمرارية لم تكن في حسابات لاعبيه فالكل يريد عرضا للرحيل سريعا ولا أحد يهتم بمكان أتليتكو على سلم الترتيب.

سيميوني يعلم ذلك بالتأكيد فأسم أتليتكو مدريد يجذبك كمحطمة مهمة للانتقال نحو الكبار.

المدرب الأرجنتيني قرر وضع "دلع" اللاعبين جانبا فتدريبات قاسية يومية حولت لاعبي أتلتيكو مدريد إلى مصارعين للحصول على الكرة بأي شكل، أي محاولة للتراخي تقابل بكل حزم وشدة وتدريبات تشبه تدريبات كرة القدم الأمريكية.

الروح التي يتمت بها سيميوني والرغبة في الفوز مع الفهم التكتيكي العالي الذي نقله للاعبين والذين بالتأكيد رأوا في مدربهم القادر على تطويرهم للأفضل وإخراج أفضل ما لديهم.

نجوم أتليتكو مدريد تألقوا مع سيميوني والذي يمكن أن تقارنه مع جوزيه مورينيو ليس تكتيكيا ولكن من ناحية التعامل النفسي مع اللاعبين.

المدرب الأرجنتيني نجح طوال مدة خدمته مع أتليتكو مدريد في إخراج أفضل ما في كل لاعب ليس على المدى القصير ولكن على المدى الطويل.

كثيرا ما تجد فريق يحقق المفاجئة في موسم وينافس على اللقب ويحقق أخر في موسم استثنائي له ولكن سيميوني ليس كهؤلاء.

الأرجنتيني لم ينجح فقط في إطلاق شعلة الحماس والرغبة الجامحة للإنتصار داخل نفوس لاعبيه فالكثير من المدربين يستطيعيون ذلك ولكنه نجح فيما يفشل فيه الكثيرون وهو الحفاظ على هذه الشعلة موقودة داخل نفوس لاعبيه ليس لموسم ولا اثنين ولكن لأربعة مواسم وأكثر حتى الآن.

الالتزام التكتيكي الذي وضعه سيميوني للاعبيه في طريقة 4-4-2 جعل جميع اللاعبين في الفريق يبدون مميزين ومتألقين في حال إندماجهم داخل أسلوب لعب سيميوني.

ذلك لم يساعد أتليتكو مدريد فقط فنيا ولكن على المستوى المادي أيضا، منافسة أوروبية ومحلية تعني أموال أكثر من الناحية التسويفية لاسم النادي وتألق لاعبين يعني بيعهم بأسعار مضاعفة أكثر ومدرب يستطيع إخراج الأفضل من لاعبيه يعني إستمرار عمليات البيع المربحة وإكتشاف نجوم جدد والمنافسة المستمرة على الألقاب.