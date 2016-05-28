وزير التنمية المحلية: لا توجد أى حركة لتغيير المحافظين حاليا

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أنه لا توجد أية حركة لتغيير المحافظين حاليا إلا في الأماكن الخالية فقط وهناك تقييم مستمر للأداء .

وقال الوزير – خلال افتتاح مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا اليوم “السبت” يرافقه كل من ، حلمى النمنم وزير الثقافة واللواء طارق نصر محافظ المنيا – إن الأولوية في الفترة الحالية لاستكمال كافة المشروعات المتوقفة وخاصة مشروعات الصرف الصحي ، حيث أن 50% من مشروعات الصرف الصحي بقرى المنيا قاربت على الانتهاء.

وأوضح أنه تم الانتهاء من عدد كبير من المخططات التفصيلية للمدن والقرى وجاري عرض الباقي على رئيس الوزراء ، منوها بأن قانون الإدارة المحلية لازال تحت الدراسة والإعداد وفور الانتهاء منه سيتم عرضه على مجلس النواب لإقراره.

وقاما الوزيران والمحافظ بتفقد أعمال التطوير بمتحف ملوي الذي سيتم افتتاحه قريبا ، كما سيفتتحان مكتبة مصر العامة على كورنيش النيل بمدينة المنيا والتي تعد أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتعد صرحا ثقافيا ومنارة جديدة للعلم والمعرفة في محافظة المنيا مقارنة بالمؤسسات الثقافية الأخرى المتواجدة في المحافظة.

أ ش أ