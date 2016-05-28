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وقفة احتجاجية للمزارعين بسيدى سالم فى كفر الشيخ بسبب نقص مياه الرى

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وقفة احتجاجية للمزارعين بسيدى سالم فى كفر الشيخ بسبب نقص مياه الرى وقفة احتجاجية للمزارعين بسيدى سالم فى كفر الشيخ بسبب نقص مياه الرى
نظم العشرات من مزارعى محصول الأرز، بالعديد من قرى مركز سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام ديوان مجلس مدينة سيدى سالم، اعتراضًا على انقطاع مياه الرى عن أراضيهم.

وقال محمد سعيد "مزارع "، إن مياه الرى انقطعت عن أراضيهم منذ أكثر من أسبوع، مضيفًا أن المزارع فى نهايات الترع جفت فيها البادرات، وخاصة بادرات الأرز.

وأضاف محمود سيعد عبد الله مزارع، أنهم استغاثوا بجميع المسئولين بما فيهم "الرى"، ولم يغثهم أحد، ومن الأراضى المتضررة من عدم وجود مياه الرى: "السبعين"، و"أبو صالح"، و"أبو سعده"، و"الروضة"، و"عبد الباعث"، و"صيفر"، و"العمار"، و"أريمون"، وغيرهم من القرى.


>- أهالى قرية أريمون يقطعون طريق كفر الشيخ سيدى سالم لنقص مياه الرى

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