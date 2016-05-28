بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد البنك الدولى وAFD الفرنسى لتطوير الرى الحقلى

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الدولى برئاسة الدكتور إيزاد محمد رئيس فريق البنك الدولى، ووفد بنك "AFD" الفرنسى، لبحث لتطوير الرى الحقلى بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم البدء الفعلى فى تنفيذ خطة الرى الحقلى المطور بخمس مراكز، وهى "كفر الشيخ، والرياض، وبيلا، وسيدى سالم، وقلين"، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 28%، ويتم الانتهاء من التنفيذ بهذه المراكز خلال ستة أشهر بعد حصاد محصول الأرز هذا العام، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المشروع فعلياً على مساحة 11 ألف فدان بالمرحلة الأولى من المشروع.

أضاف محافظ كفر الشيخ، إن البداية بهذه المنظومة بخمس مراكز مرحلة أولى على مساحة 135 ألف فدان تقريبا، وسيتم تعميم تنفيذ الخطة على باقى مراكز المحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع من الرى الحقلى المطور يهدف إلى إحداث طفرة فى التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق وفرة فى مياه الرى، وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية.

وأكد أنه يتم تذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع ويتطلبها ضماناً لضبط معايير الجودة للمشروع ومن خلال التعاون مع وزارتى الزراعة والرى، والتنفيذ فى أقل فترة زمنية ممكنة .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم حالياً إنشاء مركز لتجميع قش الأرز، وآخر لتدريب العاملين فى هذا المجال، لتحقيق فائدة اقتصادية للمزارعين، وتعظيم الاستفادة من مخلفات قش الأرز، وتوفير فرص عمل للشباب .

يذكر أن المشروع يعد نموذجًا إرشاديًا لتعميمه مستقبلًا على باقى أراضى الدلتا والصعيد القديمة على مساحة 5 ملايين فدان، من أجل توفير حوالى 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوي، إضافة إلى توفير 10% من الأراضى عن طريق تغطية المراوى والمساقى والفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول الزراعية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سمير أبو سليمان مدير عام الرى الحقلى بوزارة الزراعة ، والدكتور عبد العليم الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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