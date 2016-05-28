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محافظ المنوفية يوجه بضرورة رفع الإشغالات والاستعداد لاستقبال شهر رمضان

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محافظ المنوفية يوجه بضرورة رفع الإشغالات والاستعداد لاستقبال شهر رمضان محافظ المنوفية يوجه بضرورة رفع الإشغالات والاستعداد لاستقبال شهر رمضان
زار الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم، مركز ومدينة بركة السبع والتقى برئيس المدينة ونواب البرلمان، وناقش مقترحاتهم بشأن الاختناقات المرورية، ووجه بضرورة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنوفية للقضاء عليها، ورفع الإشغالات من الشوارع خاصة بمداخل ومخارج المدينة، كما تابع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان لتوفير جميع السلع وشدد على ضرورة التنسيق بين كل الجهات ورفع درجات الاستعداد لمواجهة أى أزمات قد تحدث خلال الشهر الكريم.

كما قام عبد الباسط بزيارة ميدان الشهداء بمدينة شبين الكوم، وذلك من أجل البدء فى تطوير الميدان والنصب التذكارى بشكل حضارى يليق برمزية الميدان مع الاحتفاظ بالهيكل الأساسى للنصب وتطوير الأجزاء القديمة وترميم المتهالك منها.

وشدد المحافظ على ضرورة عرض التصور النهائى والشامل للتطوير فور الانتهاء منه مع العمل بالتوازى على تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للميدان، فى إطار الخطة الشاملة لرفع كفاءة شوارع مدينة شبين الكوم.

جاء ذلك على هامش زيارتة محافظ الموفية ووزير قطاع الأعمال العام إلى مدينتى بركة السبع وقويسنا لافتتاح فروعى صيدناوى بهما.


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