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تموين الوادى الجديد يحرر 60 محضرا ومخالفة تموينية بالأسواق

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تموين الوادى الجديد يحرر 60 محضرا ومخالفة تموينية بالأسواق تموين الوادى الجديد يحرر 60 محضرا ومخالفة تموينية بالأسواق
قال صلاح السيد مدير عام مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد إن المديرية شنت حملة مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 60 محضرا ومخالفة تضمن محاضر لعدم صلاحية سلع وسلع مجهولة المصدر وخبز ناقص الوزن وموازين وعدم الإعلان عن السلع، وغيرها من المخالفات التموينية.

وأضاف السيد أن الحملات التموينية مستمرة بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والبيطرى لضبط التجار المخالفين بالأسواق بمراكز وقرى ومدن المحافظة، والتى سيتم تكثيفها على مدار شهر رمضان المعظم لضمان منع ممارسة التجار للانشطة المخالفة ومنع احتكار السلع أو بيعها دون المواصفات والاشتراطات القياسية، وضبط حركة البيع والشراء فى الأسواق والقضاء على ظاهرة الغلاء.

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مصر 365

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