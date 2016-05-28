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ألوف يشيعون جنازة فلسطينى قتله جندى إسرائيلى منذ شهرين

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ألوف يشيعون جنازة فلسطينى قتله جندى إسرائيلى منذ شهرين ألوف يشيعون جنازة فلسطينى قتله جندى إسرائيلى منذ شهرين
أقيمت فى مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم السبت جنازة رجل فلسطينى قتله جندى إسرائيلى.

شارك ما يزيد على ألف مشيع فى الجنازة حاملين جثمان عبد الفتاح الشريف الملفوف بالعلم الفلسطينى.

قتل الشريف فى مارس بينما كان مستلقيا على الأرض ومصابا بجروح خطرة بعدما شن هو وفلسطينى أخرى هجوما على قوات الدفاع الإسرائيلية.

تم تصوير الواقعة التى تسببت فى انقسام شديد.

نشرت جماعات حقوقية إسرائيلية التسجيل المصور الذى يزعم أنه يظهر الشريف مستلقيا على الأرض ولا يزال على قيد الحياة، بينما أطلق الجندى إليئور أزاريا النار على رأسه.

بدأت محاكمة أزاريا أمام محكمة عسكرية مطلع مايو، ولا تزال مستمرة.

وكانت السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشريف حتى أمس الجمعة.
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