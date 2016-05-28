أخبار المغرب اليوم.. القوات المسلحة الملكية تتسلم 22 دبابة أمريكية

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول نية إسبانيا لأول مرة فى تاريخ العلاقات التجارية بينها وبين المغرب، تصدير البيض للرباط، وذلك على خلفية تزايد الطلب عليه يوميا.

وبسبب إصابة بعض الدواجن بفيروس أنفلونزا الطيور، أدى إلى تراجع معدلات العرض من البيض داخل الأسواق المغربية، وأصبح لا يغطى حاجات المواطنين، خاصة أن المغاربة مقبلون على شهر رمضان.

من ناحية أخرى، تسلمت القوات المسلحة الملكية، 22 دبابة عسكرية من طراز "M1A1 Abrams-SA" الأمريكية الشهيرة المدرعة باليورانيوم المخصب، التى تتميز بقدرة تدميرية كبيرة.

من جانبه قال المطرب المغربى الشاب سعد لمجرد، إنه يعمل على توصيل اللهجة المغربية إلى دول المشرق العربى بطريقة سهلة وبالتدريج، بعد أن ظلت لهجات الشرق هى المهيمنة على الغناء والإعلام والدراما العربية.

وقال لمجرد على هامش مهرجان "موازين إيقاعات العالم" المقام حاليا بالمغرب: "منذ صغرنا والمشارقة يقتحموننا بأفلامهم ومسلسلاتهم وأغانيهم، واليوم جاء دورنا، سنوصل فننا ولهجتنا شيئا فشيئا".

>ننشر نص كلمة على عبدالعال أمام الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية بالمغرب>http://www.youm7.com/story/2016/5/28/ننشر-نص-كلمة-على-عبدالعال-أمام-الجمعية-البرلمانية-الأورومتوس/2737153#