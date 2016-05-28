أخبار سوريا اليوم.. ماليزيا تستقبل 68 لاجئا بينهم 31 طفلا

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم، على انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة مارع، فى الوقت الذى يسعى فيه داعش لاقتحامها، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، استقبال ماليزيا 68 لاجئا سوريا بينهم 31 طفلا.>وقال مسئول العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفن اوبريان، أمس الجمعة، أن عدد المدنيين السوريين المحاصرين من قبل مجموعات مسلحة أو قوات النظام السورى ارتفع بـ75 ألفا ليبلغ 592 ألفا و700 شخص.

بينما أعلنت مصادر فى الجيش السورى الحر السبت، وقوع انفجار سيارة مفخخة على أطراف بلدة مارع بريف حلب الشمالى مع محاولات تنظيم داعش اقتحامها، ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المصادر قولها إن قواتنا تمكنت أيضا من قتل وأسر أكثر من 50 مسلحا فى المعارك على أطراف بلدة مارع.

أخبار سوريا اليوم

>فيما استقبلت الحكومة الماليزية السبت 68 لاجئا سوريا من بينهم 31 طفلا من أصل ثلاثة آلاف لاجئ تأمل بإيوائهم مع ترقب وصول مئات آخرين قريبا، وفى ديسمبر استقبلت ماليزيا دفعة أولى من 11 لاجئا سوريا لديهم أقارب فى هذا البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول اليوم السبت، إن 104 مقاتلين من عناصر تنظيم الدولة قتلوا فى استهداف مواقع التنظيم فى سوريا بقصف مدفعى تركى، وغارات جوية لطائرات التحالف الدولى أمس الجمعة، بعد إصابة خمسة أفراد فى قصف للتنظيم المتطرف على بلدة جنوب تركيا.

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