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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع فتحي.. وموقف النادي

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع فتحي.. وموقف النادي الإسماعيلي يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع فتحي.. وموقف النادي

هل بالفعل بدأ الأهلي في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل التعاقد مع محمد فتحي لاعب وسط الدراويش؟ سؤال يُجيب عنه محمد أبو السعود رئيس النادي لـFilGoal.com.

وظهر فتحي مع الفريق الأول للإسماعيلي الموسم الماضي في الدوري تحت قيادة البرازيلي هيرون ريكاردو. قبل أن يتألق هذا الموسم ويصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق. فشارك في 23 مباراة بالدوري ونجح في تسجيل هدفين.

وخرجت العديد من التقارير تشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع الإسماعيلي من أجل فتحي. والحقيقة يكشفها رئيس النادي لـFilGoal.com قائلا: "لم تصل إلينا أي عروض من الأهلي بخصوص فتحي. لا الأهلي ولا أي فريق أخر".

وأضاف "كل ما يُقال مجرد كلام ليس له أساس من الصحة. لم يصل إلى الإسماعيلي إلى عروض لأي لاعب".

موقف النادي

وبخصوص موقف الإسماعيلي من محمد فتحي، قال أبو السعود: "لن نفرط في محمد فتحي سواء للأهلي أو غيره؟".

وأوضح "هدفنا هو الإبقاء على اللاعب لأننا نريد استمرار كل اللاعبين الأساسيين لبناء فريق يليق بالدراويش في الموسم المقبل".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 46 نقطة من 30 مباراة مبتعدا عن المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن وادي دجلة.

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