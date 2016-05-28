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اليوم السابع يقدم "بث مباشر" لوقفة تأبين ضحايا الطائرة المنكوبة فى فرنسا

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اليوم السابع يقدم "بث مباشر" لوقفة تأبين ضحايا الطائرة المنكوبة فى فرنسا اليوم السابع يقدم "بث مباشر" لوقفة تأبين ضحايا الطائرة المنكوبة فى فرنسا
يقدم "اليوم السابع" بثا مباشر لوقفة تأبين أرواح ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة، فى أحد أشهر الأحياء الباريسية وهو حى الشانزليزيه السياحى، حيث تم اختيار هذا الحى لأنه دوما مكتظ بالسائحين.

وقالت الصحفية المصرية فى باريس ريم الشاذلى لـ"اليوم السابع" إن الوقفة تأتى دعما لمصر وشركة للطيران التى تتعرض لحرب شرسة على كافة الأصعدة، مؤكدة أن المشاركين فى الوقفة سيحملون الشموع والزهور على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة بمشاركة العديد من الجاليات العربية ومواطنين أجانب لدعم مصر ولفت أنظار الجميع لما تتعرض له مصر من مؤامرات.


>- السبت المقبل..المصريون بفرنسا ينظمون وقفة بالشموع على أرواح ضحايا الطائرة

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مصر 365

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