ألمانيا تكرم هانى عازر فى ذكرى تأسيس محطة برلين: مصر صدرت لنا المتميزين

احتفلت العاصمه الألمانية برلين اليوم، السبت، بذكرى مرور 10 أعوام على افتتاح محطة قطارات برلين، التى افتتحتها المستشارة الألمانية منذ 10 سنوات والمهندس المصرى هانى عازر، المهندس المسئول عن تنفيذا هذا المشروع، وقد اقيمت الاحتفالية بمقر المحطة المركزية قطارات برلين بحضور المهندس المصرى هانى عازر والسفير المصرى بدر عبد العاطى، سفير مصر بألمانيا، ووزير الدولة الألمانى لشئون النقل بالحكومة الفيدرالية ما رتن دولج، كما حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة سكك حديد المانيا شركة دويتش بان روديجا جروبا وهى أكبر شركة قطارات فى العالم وتحقق أرباح 2 مليار يورو سنويا، بالإضافة إلى عدد كبير من الحضور ما يربو على 300 شخص.

وقد حرص الحضور على الترحيب بالسفير المصرى وقد أكد وزير الدولة لشئون النقل الألمانى فى كلمته أمام الحضور أن هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات الألمانية المصرية، وأضاف أن مصر صدرت العقول المصرية المتميزة وهو المهندس هانى عازر الذى قام بتصميم وتنفيذ هذه المحطة الضخمة التى يستخدمها يوميا 600 ألف مسافر.

وعلى هامش الاحتفالية صرح السفير المصرى بأن وسائل الإعلام الألمانية حرصت على تغطية هذا الحدث وأنه حرص على حضور هذا التكريم الكبير لمهندس مصرى، وأعرب عن شعوره بالفخر كمواطن مصرى وسفير لمصر فى برلين بتكريم المهندس هانى عازر، وأضاف السفير عبد العاطى بأنه قد تحدث مع وزير الدولة لشئون النقل حول التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال النقل، حيث أكد الوزير الألمانى حرصه على دفع هذا التعاون وعزمه على زيارة مصر فى الخريف القادم مع وفد المانى لبحث تطوير العلاقات بين البلدين فى قطاع النقل والبنية التحتية مع الأخذ فى الاعتبار المشروعات القومية الضخمة التى تنفذها مصر فى هذه القطاعات.

كما تناول عبد العاطى مع رئيس مجلس إدارة دويتش بان امكانية التعاون بين مصر وهيئة سكك الحديد الألمانية دويتش بان الألمانية والجانب المصرى خاصة فى قطاعات التدريب فى مجال السكك الحديدية والنقل.

"النهار" تعرض احتفال هانى عازر بذكرى افتتاح محطة برلين