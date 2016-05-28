تخلصي من شيخوخة الحواجب بهذه الحيل

قد تظهر علامات الشيخوخة على مختلف المناطق من بشرتك، وبالأخص منطقة الحاجبين وأسفل الحاجبين، كالعينين، فهل تعانين من هذه المشكلة، وتحتاجين إلى إخفاء تلك العلامات التي تظهر على حاجبيك؟

إليك هذه الحيل من "سيِّدتي نت"، للتخلص من شيخوخة الحاجبين:

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•لعلاج مشكلة الحاجب الخفيف: قد تجدين أنّ علامات الشيخوخة قد أثرت على كثافة شعر حاجبيك، وتلاحظين أنه قد أصبح أخف من السابق، مما يجعلك تبدين أكبر سناً. يمكنك إخفاء ذلك من خلال المكياج، كل ما عليك فعله هو 3 خطوات سريعة:

1-قومي بسحب حاجبيك بلطف في نفس اتّجاه الشعر، ويمكنك استخدام فرشاة الحاجب أو فرشاة ماسكارا قديمة ونظيفة أو حتى فرشاة أسنان نظيفة، لتحصلي على شعر أملس لحاجبك.

2-قومي بملء فراغات الحاجب بواسطة القلم الخاص بالحواجب، بحيث يكون بنفس لون حاجبك لتحصلي على إطلالة حاجب مثالي.

3-قومي بتصفيف حاجبيك مرة أخرى بواسطة الفرشاة، لتخفيف أثر قلم الحاجب قليلاً، ولتحصلي على نظرة طبيعية.

•لعلاج اختفاء ذيول الحاجب: ذيل الحاجب هو الجزء الذي يظهر جمال وتألق حاجبيك، ولكن مع مرور السنوات قد تلاحظين أنّ ذيل الحاجب الخاص بك قد اختفى، وللتخلص من هذه المشكلة كل ما عليك فعله هو:

1-تحديد مكان انتهاء حاجبك، وذلك عن طريق وضع قلم الحاجب على الزاوية الخارجية من الأنف إلى الزاوية الخارجية للعين، ومكان التقاطع هو مكان نهاية الحاجب.

2-قومي برسم هذا الذيل بواسطة قلم الحاجب الخاص بك، ويجب أن يكون في نفس اتّجاه الشعر.

3-امزجي قلم الحاجب مع الحاجب، لتحصلي على لون متناسق.

4-قومي بتخفيف قلم الحاجب قليلاً بواسطة فرشاة الحاجب، للحصول على نظرة طبيعية.



•للتخلص من الحاجب الشايب: عند ظهور الحواجب الرمادية أو البيضاء قد تشعرين بأن ملامح وجهك قد أصبحت غير متوازنة، وللتخلص من هذه المشكلة عليك اتباع إحدى هذه الطرق:

1-إذا كانت الشعيرات الرمادية قليلة، يمكنك استخدام قلم تحديد الحواجب، واستخدمي اللون المطابق للون حاجبيك، وطبّقيه بواسطة فرشاة أسنان قديمة.

2-أما إذا كان لديك الكثير من شعر الحاجب الرمادي، فيمكنك صبغه بصبغة الشعر التي تناسب لون حاجبك.