5 نصائح للتخلص من مشاكل الشعر في الصيف

يمثّل فصل الصيف بالنسبة لنا في الشرق الأوسط أياماً طويلة من أشعة الشمس الحارقة ودرجات الحرارة المرتفعة ومعدلات الرطوبة العالية. وعند المرأة، وعندما يتعلق الأمر بالجمال بالتحديد، فإنّ الفصل الأكثر حرارة في العام- حرفياً- يعني الحاجة إلى تغييرات جوهرية في برنامجنا اليومي كما في برنامجنا الخاص للعناية بالشعر على وجه التحديد. وذلك لأنّ أشعة الشمس القاسية والكلورين والمياه المالحة، هي جميعاً عناصر تعتبر مسببات رئيسية لتلف الشعر وضرره.

وفي ضوء هذا، جلسنا مع ميشيل زيتون، مصفف شعر المشاهير وأحد دعاة هيد آند شولدرز، لنسأله عن أهم نصائحه الخاصة للعناية بالشعر، وكانت النصائح كالتالي:

بالفيديو: تقنية جديدة لصبغ الشعر وتغيير الشكل



•لا تغسلي شعرك بالماء الساخن: غسل شعرك بالمياه الساخنة يؤدي إلى جفافه ويتسبب بتشابك خصلاته، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تكسره. وهذا الأمر يطبّق في جميع المواسم، ولكن في فصل الصيف بشكل خاص، لأن شعرك يتعرض في تلك الفترة لدرجات حرارة عالية طوال اليوم.

•استخدمي شامبو يحتوي على خصائص ترطيب فائقة: عندما يتعلق الأمر باختيار الشامبو، اختاري تركيبة مرطبة مصممة لتحافظ على صحة فروة الرأس وجمال الشعر. على سبيل المثال، شامبو هيد آند شولدرز حيوي وحريري يقدّم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. هذا المنتج الرائع يغذي أعماق شعرك ليتركه ناعماً وحريرياً وخالياً من التشابك، جدير بتصدر أغلفة المجلات#CoverWorthyHair، وقادر على تحمّل أيام الصيف الحارة.

•احرصي على أن يكون المجفف بعيداً عن شعرك مسافة 30 سم: تسريح الشعر قد يكون أمراً سيئاً للغاية، وقد يؤدي إلى إصابته بالجفاف والتجعد والتقصف. ومن الطرق التي تساعدك على تجنب ذلك هي ببساطة التأكد من أن يكون المجفف بعيداً مسافة 30 سم عند استخدامه.

•حافظي على الترطيب: صدقيني، يمكنك فعلياً الحفاظ على ترطيب شعرك في أيام الصيف الحار وحمايته من التجعد. كيف ذلك؟ ببساطة، يمكن تحقيق ذلك بشرب الكثير من الماء، أي حوالي 8 أكواب يومياً. هذه الطريقة تعتبر عنصراً أساسياً لحماية الزيوت الطبيعية لديك.

ها هو السرّ بين يديك، وأصبحت الآن مستعدة ومجهّزة بالأدوات والمعرفة اللازمة لحماية شعرك في الصيف!