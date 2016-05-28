“الصحة العالمية” ترفض تأجيل أولمبياد “ريو دي جانيرو” بسبب فيروس زيكا

رفضت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، الدعوة لنقل أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو بسبب المخاوف والخطر من تفشي فيروس زيكا بالبرازيل.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الدورة الأولمبية سيتم عقدها كما هو مقرر في موعدها، مشيرة إلى أنه وفقًا للتقييم الحالي لانتشار فيروس زيكا في 60 من دول العالم تقريبًا، و39 دولة في الأمريكيتين، فإنه لا يوجد مبرر يتعلق بالصحة العامة لتأجيل أو إلغاء الدورة.

كان أكثر من 100 عالم قد قالوا إن انعقاد الأولمبياد كما هو مقرر أمر غير أخلاقي، مشيرين إلى أن خطر عدوى فيروس زيكا مرتفع لدرجة تحول دون انعقاد الأولمبياد بسلام.