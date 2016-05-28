59 مصابا في اشتباك بغينيا أثناء افتتاح مسجد جديد

قال مدير مستشفى وشهود يوم السبت إن 59 شخصا على الأقل أصيبوا في غينيا عندما اشتبك شبان محبطون مع الشرطة بعد إبعادهم عن افتتاح مسجد جديد في بلدة تيمبو.

وبحسب رويترز قال شهود إن مسؤولي الأمن منعوا أناسا عاديين من دخول المسجد للسماح لكبار الشخصيات المحلية بالمرور ولكن الشبان غضبوا وألقوا حجارة وحاولوا اقتحام المسجد. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضرب الشبان.

وقال أحد الشهود ويدعى لطيف حيدرة “كان هناك اشتباك كبير بين الشرطة والشبان وتصاعدت سحب من دخان الغاز المسيل للدموع. رأيت امرأة كبيرة تتعرض للدفع من الحشود. كان الوضع خطيرا.”

وقال مامادو كوياتي مدير مستشفى مامو الإقليمي إن 59 شخصا يعالجون في المستشفى بعد الحادث الذي وقع يوم الجمعة في تيمبو على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة كوناكري.