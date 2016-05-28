موظف بمجلس مدينة فارسكور يتهم آخر بديوان محافظة دمياط بالاعتداء عليه

تقدم السيد عبده السيد مرعى الموظف بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، ببلاغ يحمل رقم 2981 لسنة 2016 إدارى مركز فارسكور، اتهم فيه "السيد.ا" موظف بديوان عام المحافظة، بالاعتداء عليه أثناء تأدية عمله لدى محاولة منعه من بناء مبنى بالمخالفة.

وتضمن البلاغ، أن رئيس مجلس المدينة مجدى حطب رئيس مجلس فارسكور، كلف الشاكى من خلال لجنة هندسية لمواجهة تعدى بالبناء بجوار المدرسة الصناعية قام به المواطن "السيد.ا"، وتبين أنه يعمل موظفًا بديوان عام محافظة دمياط.

وقال الشاكى، إن المشكو فى حقه تصدى للجنة وأمر الحفار بدهسهم باللودر لإجبارهم على الانصراف، وتعدى عليه بالضرب على رأسه وقطع قميصه ثم ذهب إلى سيارته ليحمل منها سلاحًا أبيض ورفعه عليه لولا قيام الأفراد المتواجدين بالتدخل.

وطالب الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

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