أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

احتراق مركب صيد فى كفر الشيخ دون إصابات

Google+ Print
احتراق مركب صيد فى كفر الشيخ دون إصابات احتراق مركب صيد فى كفر الشيخ دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبرلس، اليوم السبت، من إخماد حريق شب بمركب صيد، أثناء رسوه على شواطئ البحر المتوسط بالبرلس، أسفر عن تفحم المركب بالكامل دون إصابات لعدم وجود طاقم المركب به.

أكد شهود عيان من الصيادين، أنهم فوجئوا بمركب صيد يحترق بمياه البحر أمام شاطئ برج البرلس، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة جراء احتراق المركب، وتوجهوا على الفور إلى مكان اشتعال المركب، قاموا بمحاولة إخمادها دون جدوى حتى وصول سيارات الدفاع المدنى، وتمكنت من إخماد الحريق، وتبين تفحم المركب بالكامل دون إصابات لخلوه من طاقم المركب.

وأكد محسن محمد على "من أهالى البرلس"، أن أسباب الحريق تعود لقيام عدد من الصغار بإشعال النيران فى خشب المركب أثناء قيامهم باللعب على الشاطئ، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، وامتدادها للمركب الذى كان راسيًا على الشاطئ.


>- انتشال جثة شاب غرق بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365