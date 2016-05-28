احتراق مركب صيد فى كفر الشيخ دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبرلس، اليوم السبت، من إخماد حريق شب بمركب صيد، أثناء رسوه على شواطئ البحر المتوسط بالبرلس، أسفر عن تفحم المركب بالكامل دون إصابات لعدم وجود طاقم المركب به.

أكد شهود عيان من الصيادين، أنهم فوجئوا بمركب صيد يحترق بمياه البحر أمام شاطئ برج البرلس، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة جراء احتراق المركب، وتوجهوا على الفور إلى مكان اشتعال المركب، قاموا بمحاولة إخمادها دون جدوى حتى وصول سيارات الدفاع المدنى، وتمكنت من إخماد الحريق، وتبين تفحم المركب بالكامل دون إصابات لخلوه من طاقم المركب.

وأكد محسن محمد على "من أهالى البرلس"، أن أسباب الحريق تعود لقيام عدد من الصغار بإشعال النيران فى خشب المركب أثناء قيامهم باللعب على الشاطئ، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، وامتدادها للمركب الذى كان راسيًا على الشاطئ.

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