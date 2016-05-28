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حبس رئيس هيئة السكة الحديد السابق 3 أشهر لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية

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حبس رئيس هيئة السكة الحديد السابق 3 أشهر لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية حبس رئيس هيئة السكة الحديد السابق 3 أشهر لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية
قضت محكمة جنح الزيتون، اليوم السبت، برئاسة المستشار راغب رفاعى وأمانة سر صبحى يعقوب بحبس رئيس هيئة السكة الحديد السابق، 3 شهور بتهمة عدم تنفيذ 3 أحكام قضائية.

وكان سيد حسن خليل وميلاد مجلع إبراهيم وفاروق إبراهيم، موظفين بهيئة السكة الحديد، قد أقاموا 3 دعاوى تطالب بحبس أحمد حامد موسى رئيس هيئة السكة الحديد السابق، لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية من محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى مكافأة نهاية الخدمة عن المرتب الشامل وليس المرتب الأساسى، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.


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