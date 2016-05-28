النيابة تأمر بتشريح جثة "أمين موسى" المتهم بقتل رئيس مباحث شبرا الخيمة

أمر رفعت فيصل مدير نيابة قليوب، برئاسة المستشار تامر محمود مختار، اليوم السبت، بتشريح جثة المسجل خطر "أمين موسى"، المتهم فى واقعتى مقتل المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث الخانكة، وذلك لبيان سبب الوفاة ودفنها عقب ذلك.

كانت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء سعيد شلبى واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، شنت حملة أمنية مكبرة، نتج عنها تصفية "رجب موسى سيد الغريب" وشهرته "أمين موسى" - 41 سنة ، داخل إحدى الحدائق بقرية كوم أشفين بقليوب.

وأكدت التحريات أن المتهم يتردد على منطقة الحدائق بمنطقة كوم أشفين – دائرة مركز قليوب بصحبة آخرين، فى محاولة لإعادة ممارسة نشاطه الإجرامى وبسط نفوذه بالمنطقة، وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق عمل بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، برئاسة اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بأمن القليوبية، ضم العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، وضم المقدمين أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، ومحمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والنقيب محمود ندا معاون مباحث قسم ثان، وبعد الإعداد الجيد بدعم القوات بمجموعات مسلحة وعقب الوصول لمكان اختبائه واستشعر المتهم قدوم القوات فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية، ما دفع القوات لمبادلته إطلاق النيران، حتى لقى مصرعه وآخر كان بصحبته يدعى "أحمد س أ م م" 27 عاما عاطل ومقيم سرياقوس – دائرة مركز الخانكة، السابق اتهامه فى العديد من القضايا، والمحكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا تبديد وضرب.

وتم ضبط عدد 2 سلاح نارى بندقية آلية، وعدد 6 خزن لبندقية آلية، وعدد 221 طلقة عيار 7.62 X 39 وعدد 10 فوارغ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام، وميزان حساس ديجيتال، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و6 هواتف محمول، و1 خاتم فضى، وعدد 2 ساعة يد وكشاف إنارة يدوى.

كان المتهم مطلوبًا فى 19 قضية "قتل ومخدرات وإطلاق أعيرة نارية وسرقة وسائل نقل"، وهارب من أحد السجون العمومية فى أحداث يناير 2011 ومن حكم بـ"المؤبد" فى قضايا قتل عمد وتزوير وسلاح وذخيرة ومقاومة سلطات، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 19 قضية سرقة سيارة بالإكراه وتشكيل عصابى مخدرات وسلاح وحريق عمد ومخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح وذخيرة ومخدرات وسلاح وذخيرة وسلاح نارى بندقية آلية وإحراز سلاح نارى عثر بأرضه وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية وسلاح نارى.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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