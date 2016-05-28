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بالفيديو.. أبومازن: هناك تحريضات إسرائيلية فى منتهى "الوساخة" ضد الدولة الفلسطينية

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بالفيديو.. أبومازن: هناك تحريضات إسرائيلية فى منتهى "الوساخة" ضد الدولة الفلسطينية بالفيديو.. أبومازن: هناك تحريضات إسرائيلية فى منتهى "الوساخة" ضد الدولة الفلسطينية
قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إن هناك تحريضات فى منتهى "الوساخة" من إسرائيل ضد الدولة الفلسطينية.

وأضاف "أبو مازن"، فى كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، المنعقد حالياً بالجامعة العربية، أننا اقترحنا على بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة ثلاثية تضم "فلسطين وإسرائيل وأمريكا" للنظر فى مسألة التحريض ومن الذى يقوم بالتحريض.

وأكد الرئيس الفلسطينى أنه أعلن التزامه بحكم أمريكا فى هذه المسألة، مشيرا إلى أنها قالت إن فلسطين تحرض، فنحن ملتزمون بهذا، ولكن على إسرائيل الالتزام أيضا إن ثبت قيامها بالتحريض ضدنا.

اجتماع وزراء الخارجية العرب (1)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (2)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (3)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (4)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (5)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (6)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (7)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (8)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (9)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (10)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (11)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (12)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (13)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (14)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (15)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (16)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (17)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (18)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (19)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (20)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (21)

اجتماع وزراء الخارجية العرب (22)

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>- بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب بحضور الرئيس الفلسطينى وفائز السراج

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