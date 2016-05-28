وزيرا التنمية المحلية والثقافة يلتقيان أسقف المنيا لمتابعة أزمة قرية الكرم

زارا الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة محافظة المنيا، ورافقهما اللواء طارق نصر محافظ المنيا، لزيارة الأنبا مكاريوس أسقف الأقباط الارثوذكس لمركزى المنيا وأبوقرقاص بمقر المطرانية بمدينة المنيا، لمتابعة الإجراءات التى اُتخذت لاحتواء أزمة قرية الكرم، بمركز أبوقرقاص، والتى شهدت اشتباكات بين عائلتين فى 20 مايو الجارى، مما تسبب فى اشتعال النيران بـ 3 منازل، وتلفيات بمنزلين.

عقد اللقاء لمدة 30 دقيقة داخل غرفة مغلقة بمقر المطرانية، ناقش خلالها الوزيران مع الأسقف أبعاد الأزمة، والإجراءات التى تمت منذ البداية.

أكد الوزير، خلال اللقاء على احترام دولة القانون، ومحاسبة المقصريين، وإحالة المتسببن للنيابة العامة، مؤكدا أن الجهود التى تبذلها الدولة لاحتواء الأزمة، دون المساس بتنفيذ القانون، وأن الهدف من اللقاءات تقريب وجهات النظر للعيش فى أمان وسلام بالقرية .

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