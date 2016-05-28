طرح أول اختبار فى العالم لتشخيص تسمم الحمل عن طريق اللعاب

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث اختبار منزلى للكشف عن السيدات الحوامل المعرضات للإصابة بتسمم الحمل فى الأسبوع العشرين من الحمل باستخدام عينة صغيرة من اللعاب.

ويعد تسمم الحمل من المشاكل الشائعة التى تصيب عددا كبيرا من السيدات الحوامل، ومن أبرز أعراضه وعلاماته: ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم وظهور بروتينات فى البول وتورم القدم والصداع والغثيان، وقد يتعرض بعض الحوامل أحيانا للإصابة بالفشل الكلوى والسكتة الدماغية.

وأكد التقرير أن هذا يعد الاختبار الأول فى العالم الذى يكتشف السيدات الحوامل المعرضات للإصابة بتسمم الحمل عن طريق استخدام عينة من اللعاب، ومن المتوقع أن يتم طرحه رسميا داخل بريطانيا فى الصيف المقبل بعد أن أثبتت التجارب التى شملت 900 سيدة قدرة الاختبار على توقع الإصابة بهذا المرض الخطير بنسبة نجاح بلغت 88%.

وأوصى التقرير السيدات بالخضوع للاختبار منذ فترة منتصف الحمل، وتكرار ذلك بشكل أسبوعى، ويعمل الاختبار عن طريق قياس مستويات حمض اليوريك فى اللعاب، حيث ترتفع مستوياته لدى السيدات المعرضات للإصابة بتسمم الحمل، ويتمتع الاختبار المنزلى بقدرة على إرسال النتيجة إلى الطبيب المعالج إذا كانت غير طبيعية عبر تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة.

المثير أنه يمكن للسيدات استخدام الاختبار داخل المنزل والتعرف على النتيجة دون الذهاب للطبيب إلا إذا كانت النتيجة سلبية، حيث يقوم الطبيب فى هذه الحالة بوصف الأدوية التى تقلل احتمالات حدوث أى مضاعفات أو مشاكل طبية فى المستقبل.

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